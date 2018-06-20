Автор граффити Олег Лукьянов планирует оттереть свои работы от краски.

В пятницу, 5 апреля, стало известно о том, что петербургские коммунальщики закрасили фрески-копии Боттичелли. Об этом сообщил автор этого граффити Олег Лукьянов.

На странице художника было размещено видео, где показано, что на стенах одной из улиц вместо художественных произведений красуется бежевая краска.

Вот тут такая красота была. Ну, он заново сделает говорят поклонники Лукьянова

Сам автор граффити сообщил СМИ, что планирует оттереть свои работы от краски.

В администрации Центрального района при этом заявили, что художнику следует согласовать стрит-арт с властями.

Ранее мы сообщили о том, что Появилась петиция с требованием запретить концерт Rammstein в Петербурге

Видео и фото:Олег Лукьянов/вк