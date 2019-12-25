Более 20 тысяч жителей оценили осеннюю уборку районов Петербурга

Голосование продлится до 13 ноября.

Во вторник, 9 ноября, стало известно, что жители Северной столицы приняли участие в онлайн-опросе о качестве осенней уборки районов. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Петербуржцам предлагали оценить качество уборки по пятибалльной шкале. В соответствующем опросе приняли участие около 20 тысяч горожан.

Голосование продлится до 13 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге объявили о старте Культурного марафона к 200-летию Федора Достоевского.

Фото:пресс-служба Смольного