В Петербурге объявили о старте Культурного марафона к 200-летию Федора Достоевского

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 200-летия со дня рождения писателя.

Во вторник, 10 ноября, в Северной столице объявили о начале Культурный марафон к 200-летию Федора Достоевского. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по культуре Борис Пиотровский.

Празднование намечено на 11 ноября. В этот день в Петербурге откроют памятник на могиле Федора Михайловича Достоевского. Отмечается, что реставрация надгробного памятника Достоевскому осуществлена при поддержке Благотворительного фонда имени Грачьи Погосяна.

Также в честь юбилея писателя в марте 2021 года откроется новая экспозиция Музея Достоевского на территории Русского музея. Кроме того, на площадке Дома Офицеров на протяжении года будут проводить лекции, посвященные писателю.

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