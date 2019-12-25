Беглов подвел итоги "напряженной" недели

Градоначальник обратил внимание на ситуацию с коронавирусом, вспомнил о новых мерах помощи бизнесу и упомянул поправку к бюджету на 2021 год.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте" подвел итоги прошедшей недели. Он обратил внимание на ситуацию с коронавирусом, заявив, что число заболевших в городе превысило тысячу человек. В результате было принято решение ввести новые антиковидные ограничения.

"Она [неделя] была напряженной", - отметил градоначальник.

Кроме того, Беглов вспомнил о третьем пакет мер помощи бизнесу. В него вошли 29 положений о различных налоговых послаблениях.

На прошлой неделе губернатор внес поправку в проект закона о бюджете на 2021-2023 гг. Согласно ей, план по доходам на 2021 год в городе увеличивается на 28,2 млрд рублей, а расходная часть – на 30,7 млрд рублей.

Также Беглов напомнил, что с воскресенья, 8 ноября, отопление в Петербурге переводят в "зимний" режим в связи с похолоданием.

Ранее мы писали, что пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге предсказали в январе.

Фото: Instagram / beglov_official