Составлена модель распространения КОВИД в Петербурге

При помощи полученных данных ученые назвали дату пика распространения инфекции.

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого составили математическую модель распространения коронавируса в разных городах России, в том числе в Петербурге. В основу взяты дифференциальные уравнения, описывающие распространение опасных эпидемий. Об этом сообщил проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков в эфире радио Sputnik.

При помощи полученных данных ученые смогли назвать дату пика распространения инфекции. К слову, сейчас в Петербурге развивается пессимистический сценарий.

По словам Боровкова, пик в Северной столице произойдет на месяц позже и выпадет на январские каникулы – 7 января. В этот день число больных составит 35 тысяч, это в три раза больше, чем было в июньский пик.

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