Беглов добавит деньги на метро и транспортную реформу в 2021 году

Доходы увеличатся на 28,2 млрд рублей, расходы – на 30,7 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправку в проект закона о бюджете на 2021-2023 гг. Согласно ей, план по доходам на 2021 год в городе увеличивается на 28,2 млрд рублей, а расходная часть – на 30,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По словам градоначальника, расходы увеличиваются на приоритетные для города направления. В их числе региональные доплаты пенсионерам, выплаты инвалидам и безработным, поддержка медицины, семей с детьми, бизнеса и др.

В частности, 604 млн рублей будет выделено на приобретение медицинского оборудования. На 149 млн рублей увеличатся расходы на высокотехнологичные операции на сердце для детей. На образование, отдых и оздоровление детей в 2021 году потратят 2,4 млрд рублей. 722 млн рублей пойдут на работы по сохранению объектов культурного наследия Петербурга, еще 657 млн рублей выделят на субсидии театрам и концертным организациям.

Дополнительных трат потребует переход на новую модель транспортного обслуживания. 550 млн рублей пойдут на устройство остановок общественного транспорта. Еще 800 млн рублей – в 2022 году. На 500 млн рублей увеличатся траты на ремонт трамвайных путей.

На строительство метро в 2021 году дополнительно выделят до 10 млрд рублей, в 2022 году – до 15 млрд рублей. Еще по 5 млрд рублей в 2022 и 2023 гг. потратят на обновление вагонов метро. Новые трамваи и троллейбусы обойдутся городу около 100 млн рублей в 2021 году и по 10 млрд рублей в 2022 и 2023 гг.

1,3 млрд рублей предусмотрены на ликвидацию свалок. На поддержку бизнеса дополнительно закладываются 150 млн рублей.

Ранее мы писали, что в 2021 году Петербург выделит 2,3 млрд рублей на благоустройство.

Фото: Instagram / beglov_official