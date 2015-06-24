В Петербурге дорожники возобновили влажную уборку городских магистралей

В городе установилась плюсовая температура.

Воспользовавшись плюсовой температурой, в Петербурге в начале ноября дорожники возобновили влажную уборку городских магистралей. За неделю на мытье улиц потратили 9,5 тысячи кубометров воды. В том числе, от пыли и незаконных рекламных объявлений освободили более 450 остановочных павильонов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

От мусора и мокрых листьев, которые продолжают падать, за этот же период прочищено более 4 тысяч патрубков и решеток дождеприемников. Из города на полигон вывезено более 1000 кубометров мусора и порядка 1500 тонн смета с автомобильных дорог.

В Комитете по благоустройству круглосуточно отвечает на звонки дежурная служба, заявки принимаются по телефону 314-60-13.

Ранее петербуржцам предложили поучаствовать в онлайн-опросе о качестве уборки улиц. Для того, чтобы пройти опрос, горожанину необходимо выбрать нужный район проживания. Поскольку ведомство рассчитывает на комплексную оценку, в опросе упомянуты не только улицы, но также парки и скверы, территории школ, дворы.

Фото: Комитет по благоустройству