В ближайшее время будут созданы удобства и для автомобилистов, и для пешеходов.

В Петербурге дорожники продолжают ремонтировать Пискаревский проспект. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Евгения Разумишкина, главы администрации Красногвардейского района, безопасность движения по Пискаревскому проспекту очень много значит. В ближайшее время будут созданы удобства и для автомобилистов, и для пешеходов. Так, рядом с проспектом специалисты благоустроили Бестужевскую улицу. Филиал школы для гимнастов будет находиться на Пискаревском, 23.

Разумишкин подчеркнул, что постоянно информирует в социальных сетях о состоянии работ, которые проводят на дорогах. Так, люди могут лучше ориентироваться и простраивать свой маршрут.

Ранее на Ладожском мосту перекроют полосу движения из-за ремонта.

Фото: Piter.tv