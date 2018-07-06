На Ладожском мосту перекроют полосу движения из-за ремонта

С 00:00 специалисты перекроют одну полосу движения в направлении Петербурга.

В воскресенье, 12 сентября, на Ладожском мосту с полуночи будет перекрыта одна из двух полос движения в сторону Петербурга. На дороге ведутся работы по восстановлению металлического деформационного шва. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке оперативно были выставлены временные знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч. С 00:00 специалисты перекроют одну полосу движения в направлении Петербурга, установят временные знаки, водоналивные боны, сигнальные фонари. Ремонт шва будет выполнен подрядчиком в рамках действующих гарантийных обязательств.

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Фото: Piter.tv

