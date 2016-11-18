Что известно о предполагаемом поджигателе квартиры на Металлургов

Соседи предполагают, что 37-летний подозреваемый употребляет наркотические средства.

Накануне, 11 сентября, в доме на улице Металлургов в Колпино произошел пожар, в котором пострадало несколько квартир. По предварительной версии, инициатором поджога был один из жильцов. Соседи сгоревших квартир уверены в том, что мужчина совершил поджог, передают "Невские новости".

Один из жильцов рассказал, что перед пожаром мужчина выбрасывал из окна технику и мебель. Пострадавшие соседи сообщили, что раньше вместе с предполагаемым поджигателем жила бабушка, после ее переезда внук устраивал одиночные вечеринки, докучая громкой музыкой соседей. Некоторое время назад мужчина вывесил объявление, где искал себе спутницу, указав, что готов выгулить ее собаку. Соседи предполагают, что 37-летний подозреваемый употребляет наркотические средства, судя по его поведению и поступкам.

Правоохранительные органы провели с мужчиной профилактические беседы, но продолжительного эффекта они не возымели. Он вновь стал вести праздный образ жизни. Сообщается, что 37-летний подозреваемый забросил социальные сети, одной из последних публикаций которой стала фотография с горящим домом.

Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину, который заперся в доме с гранатой.

Фото: ВКонтакте / Колпинский район (Колпино, Санкт-Петербург) / Андрей Аксеновский