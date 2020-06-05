На Колпинской сгорела бесхозная постройка

Сегодня, 9 августа, в Колпинской районе произошел пожар. Около 00:47 на Колпинской улице, 3, загорелась бесхозная постройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Огонь распространился по площади 16 квадратных метров. Тушить пожар прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пламя удалось ликвидировать в 01:35. В результате случившегося никто не пострадал.
Уточняется, что постройка полностью сгорела и была разобрана. Причина возгорания устанавливается.
Ранее мы писали, что на улице Карбышева горело нежилое помещение.
Фото: Pxhere
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