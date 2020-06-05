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На Колпинской сгорела бесхозная постройка
Сегодня, 9:14
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На Колпинской сгорела бесхозная постройка

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Огонь распространился по площади 16 квадратных метров. 

Сегодня, 9 августа, в Колпинской районе произошел пожар. Около 00:47 на Колпинской улице, 3, загорелась бесхозная постройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Огонь распространился по площади 16 квадратных метров. Тушить пожар прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пламя удалось ликвидировать в 01:35. В результате случившегося никто не пострадал. 

Уточняется, что постройка полностью сгорела и была разобрана. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что на улице Карбышева горело нежилое помещение.

Фото: Pxhere

Теги: колпинская, мчс, пожар колпино, сгорела постройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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