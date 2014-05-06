Две комнаты и два балкона обгорели на улице Металлургов

Пожар произошел в квартире на 11-м этаже.

Днем 11-го сентября на улице Металлургов в Колпинском районе произошел серьезный пожар в жилом доме. Огонь охватил две комнаты и балкон. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар произошел в 16 часов в доме №15. В квартире на 11-м этаже площадью 50 кв. метров выгорела половина. Также пламя задело балкон на 12-м этаже. По предварительным данным, никто не пострадал. В 17:24 пожар ликвидировали.

В ликвидации огня принимали участие 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожар в автосервисе на Автогенной тушили 5 часов.

Фото: ВКонтакте / Колпинский район (Колпино, Санкт-Петербург) / Андрей Аксеновский