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Две комнаты и два балкона обгорели на улице Металлургов
Сегодня, 17:53
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Две комнаты и два балкона обгорели на улице Металлургов

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Пожар произошел в квартире на 11-м этаже.

Днем 11-го сентября на улице Металлургов в Колпинском районе произошел серьезный пожар в жилом доме. Огонь охватил две комнаты и балкон. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар произошел в 16 часов в доме №15. В квартире на 11-м этаже площадью 50 кв. метров выгорела половина. Также пламя задело балкон на 12-м этаже. По предварительным данным, никто не пострадал. В 17:24 пожар ликвидировали. 

В ликвидации огня принимали участие 3 единицы техники и 15 человек личного состава. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожар в автосервисе на Автогенной тушили 5 часов. 

Фото: ВКонтакте / Колпинский район (Колпино, Санкт-Петербург) / Андрей Аксеновский

Теги: балкон, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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