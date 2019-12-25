Полиция нашла у подозреваемого муляж взрывного устройства.

В Екатеринбурге задержали мужчину, который заперся в доме с гранатой. Об этом журналистам рассказали в региональной пресс-службе правоохранительных органов. По данным специалистов, ранее местный житель забаррикадировался с опасным предметом доме по улице Союзной, 27. Силовикам пришлось оцепить здание. В операции по поимке злоумышленника "со взрывчатым устройством" принимали участие несколько десятков правоохранителей.

Он уже задержан, никаких взрывных устройств у него не имелось Тем не менее муляж гранаты, более известной в народе как "лимонка", у него имелся. Гражданина доставили в дежурную часть для допроса. Валерий Горелых, глава пресс-службы МВД РФ по Свердловской области

Известно, что сейчас спецоперации дн отбой. В ней принимали участие сотрудники полиции и Росгвардии. В настоящее время установлена личность преступника. Им оказался местный житель 1977 года рождения.

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Фото: Piter.tv