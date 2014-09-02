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Жителя Колпино подозревают в поджоге жилья на Металлургов
Сегодня, 13:41
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Жителя Колпино подозревают в поджоге жилья на Металлургов

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Мужчина перед приездом спасателей выбрасывал мебель и бытовую технику из квартиры.

Жителя Колпинского района подозревают в поджоге квартиры на улице Металлургов, 15. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 12 сентября. 

Накануне, 11 сентября, 37-летнего владельца сгоревшей квартиры задержали сотрудники полиции после ликвидации пожара. По словам очевидцев, перед приездом спасателей мужчина выбрасывал из окон помещения мебель и личные вещи. 

Известно, что при пожаре повредились три соседских квартиры. В связи с чем хозяина жилья задержали. Против мужчины составили протокол о мелком хулиганстве. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту повреждения имущества путем поджога.

Ранее на Piter.tv сообщили, что при пожаре в поселке Нагорное мужчина получил сильные ожоги.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, поджог, пожар, улица металлургов
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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