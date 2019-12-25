При пожаре в поселке Нагорное мужчина получил сильные ожоги

Спасатели потушили возгорание.

В ночь на воскресенье, 12 сентября, в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть спасательной службы около 0:15 часов ночи. В поселок Нагорное выехали два состава пожарных. Прибыв на место пожара, спасатели увидели, что горит самострой, площадь которого 48 "квадратов". Примерно в 1:40 они потушили пламя.

В результате пожара пострадал мужчина. Он получил серьезные ожоги. Пострадавшего госпитализировали.

На данный момент проводится проверка. Устанавливается причина пожара.

Ранее на Piter.tv сообщили, что две комнаты и два балкона обгорели на улице Металлургов.

Фото: Piter.tv