При пожаре в поселке Нагорное мужчина получил сильные ожоги

В ночь на воскресенье, 12 сентября, в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Информация о возгорании поступила в дежурную часть спасательной службы около 0:15 часов ночи. В поселок Нагорное выехали два состава пожарных. Прибыв на место пожара, спасатели увидели, что горит самострой, площадь которого 48 "квадратов". Примерно в 1:40 они потушили пламя.
В результате пожара пострадал мужчина. Он получил серьезные ожоги. Пострадавшего госпитализировали.
На данный момент проводится проверка. Устанавливается причина пожара.
Ранее на Piter.tv сообщили, что две комнаты и два балкона обгорели на улице Металлургов.
Фото: Piter.tv
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