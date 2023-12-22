В Петербурге дорожники перешли на усиленный режим работы

Сейчас улицы чистят 911 спецмашин и более 900 дворников.

В Петербурге на первой рабочей неделе года выпало 18 сантиметров снега. К 15 января высота снежного покрова составила 110 сантиметров. В ближайшие дни в Северную столицу придет циклон, который принесет сильные снегопады. Поэтому дорожники переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

В городе на Неве начались температурные качели. В последние несколько дней в Северной столице было морозно, но уже сегодня вечером, 15 января, придет небольшое потепление. Возможно налипание мокрого снега. На дорогах опасная обстановка.

Дорожным службам нужно предотвратить гололедицу. Они используют песок, смешанный с солью в пропорции 10 или 50 процентов.

Каждый день на пункты утилизации доставляют по 28 тыс. "кубов" снега. За минувшую неделю из города на Неве вывезли около 200 тыс. "кубов" снежной массы. На полигон доставили 950 тыс. кубометров мусорных отходов.

Сейчас улицы Петербурга чистят 911 спецмашин и более 900 дворников. Почти 950 работников ручного труда приводят в порядок парки, сады и скверы.

Ранее на Piter.tv: на Петербург надвигается циклон EFTHALIA.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга