Сегодня вечером потеплеет. Столбики термометров покажут -7...-6 градусов.

На Петербург надвигается циклон EFTHALIA. Он принесет в город мощные снегопады и небольшое потепление. Об этом сообщил в своем tg-канале синоптик Александр Колесов.

Уже завтра циклон пройдет своим центром через Ленобласть. Во вторник, 15 января, в Ленинградской области и Северной столице ожидается -3...-5 градусов. Даже сегодня вечером потеплеет на несколько единиц, столбики термометров покажут -7...-6 градусов.

Потепление кратковременное и с отходом циклона на восток снова похолодает до −10...-15 гр. Александр Колесов, синоптик

Специалист отметил, что с 18 на 19 января в Петербург придет новый циклон. Он принесет усиление юго-восточного, а затем и юго-западного ветра. Порывы будут достигать 15 м/с.

Циклон принесет еще одно повышение температуры воздуха в Санкт-Петербурге до -5 градусов. А после его прохождения снова ожидается похолодание.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 15 января временами будет идти снег.

Фото: Pxhere