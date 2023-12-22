В Петербурге 15 января временами будет идти снег

Температура воздуха утром в Петербурге -8…-10 градусов.

В понедельник, 15 января, погоду в Петербурге сформирует передняя часть циклона, центр которого в середине дня окажется над юго-востоком Балтийского моря. В такой ситуации в регионе облачно, временами снег, сообщил специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха утром в Петербурге -8…-10 градусов, в Ленинградской области -6…-11 градусов. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 м/с.

Во вторник временами будет идти снег и -6…-8 градусов.

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Фото: Piter.tv