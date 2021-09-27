В Петербурге дорожают съемные квартиры

В преддверии осени средние цены могут увеличиться еще на 10-15%.

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Петербурге выросла в июле. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на "ЦИАН.Аналитику".

Аналитики считают, что тенденция связана с ранним началом сезонного роста спроса и появлением новых категорий арендаторов. В преддверии осени средние цены могут увеличиться еще на 10-15%, однако на рынке останутся и бюджетные варианты.

Значительный рост средней стоимости однокомнатных квартир за 30 дней в отмечают в городе на Неве – на 9%, до 40,4 тыс. рублей в месяц.

Конкретные квартиры не дорожают, арендаторы нацелены преимущественно на бюджетные предложения, которые уже существенно подорожали 2023 году, а собственникам важно избежать простоя. Оксана Полякова, заместитель директора управления аренды "Инком-Недвижимость"

Ранее мы рассказывали о том, что самая большая квартира на "вторичке" в Петербурге стоит около 1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)