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В Горизбиркоме Петербурга не отрицают возможности переноса довыборов в ЗакС
Сегодня, 18:55
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nadezhda_sib

В Горизбиркоме Петербурга не отрицают возможности переноса довыборов в ЗакС

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Вопрос будет рассматриваться в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В Горизбиркоме допустили, что из-за коронавируса могут быть перенесены довыборы в Законодательное собрание Петербурга по округу №21, сообщил "Коммерсант". 

В связи со смертью депутата Павла Зеленкова летом 2019 в ЗакСе появился вакантный мандат. В середине марта городская избирательная комиссия объявила о начале приема документов, этим занимается ТИК №19. 

Выборы назначены на 7 июня, однако председатель Горизбиркома Виктор Миненко отметил, что может быть рассмотрен вопрос о переносе довыборов. На данный момент такой возможности нет: для принятия решения должен быть введен режим повышенной готовности или ЧС. 

Документы принимаются до 21 апреля. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: довыборы, закс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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