В Петербурге домашняя собака напала на юную хозяйку

Животное вцепилось в лицо ребенка, ее мать закрылась в комнате с младенцем на руках.

Домашняя собака в Невском районе Петербурга в ночь на 1 августа напала на девочку-подростка. Животное вцепилось в лицо ребенка, ее мать закрылась в комнате с младенцем на руках, пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел в квартире дома по улице Джона Рида. Женщина обращалась в экстренные службы с просьбой нейтрализовать пса, который при открытии двери начинал на нее кидаться.

К моменту прибытия правоохранителей к месту происшествия собака "не представляла опасности", из-за чего хозяйка оставила ее дома. Девочку с укусом на лице передали медикам.

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Фото: Piter.TV