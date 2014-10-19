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Жительница Петербурга получила вещи погибшего на СВО супруга с боеприпасами
Сегодня, 9:16
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Жительница Петербурга получила вещи погибшего на СВО супруга с боеприпасами

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Предпринимательница из Петербурга получила опасную посылку, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию Невского района 4 декабря обратилась 42-летняя женщина с информацией о том, что в октябре волонтеры ей вручили вещи 41-летнего супруга, погибшего на СВО. Также в посылке были боеприпасы. 

В квартире дома по улице Джона Рида правоохранители изъяли рюкзак. Внутри находились четыре магазина к автомату Калашникова и 149 патронов калибра 5,45 миллиметров. Согласно экспертизе, патроны являются штатными боеприпасами к автоматам системы Калашникова АК-74, АКСУ-74У, и они пригодны для стрельбы. А магазины съемные, секторного типа с двухрядным расположением патронов. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

Ранее мы рассказывали о том, что житель Копорья хранил артиллерийский снаряд и патроны. 

Фото: Piter.TV 

Теги: боеприпасы, улица джона рида, участник сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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