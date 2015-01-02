На улице Джона Рида иномарка сбила ребенка

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Сотрудники МВД Санкт-Петербурга расследуют обстоятельства аварии на улице Джона Рида, в результате которой пострадал 8-летний ребенок. ДТП произошло около 18 часов 13 декабря, – сообщают в пресс-службе петербургской полиции.

Правоохранители установили, что за рулем "Шевроле Спарк" находилась 37-летняя женщина. Двигаясь по улице Джона Рида от проспекта Пятилеток к улице Бадаева, она совершила наезд на мальчика. Пострадавший пересекал проезжую часть в зоне пешеходного перехода без сопровождения родителей. В результате происшествия ребенок был госпитализирован с травмами средней тяжести.

Ранее стало известно, что водитель, который врезался в столб на Невском проспекте, пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении в полиции возбудили уголовное дело по 264 статье УК РФ.

Фото: Piter.TV