В Петербурге должники по аренде не смогут выехать за границу

Данную меру уже активно используют.

Должникам по аренде городской недвижимости запретят выезжать за границу и объявят банкротами. Комитет имущественных отношений Петербурга и СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" займутся работой по ограничению их выезда за пределы РФ. Об этом сообщили в Смольном.

В ФНС передали данные неплательщиков. Это необходимо для того, чтобы инициировать в отношении них процедуры банкротства. На данный момент под угрозой объявления банкротства оказались две компании. Они задолжали по аренде городского имущества 13 млн рублей. Около 30 физическим лицам уже запретили выезд за границу. Их долг составляет 18 млн рублей. В отношении еще 27 человек этот вопрос решается.

По результатам данной работы должники оплатили 293 млн рублей. Планируется, что эта цифра вырастет еще на 27 млн в течение месяца.

Комитет по имущественным отношениям регулярно информирует физических и юридических лиц об их задолженностях. В ином случае ведется претензионно-исковая работа. За последние 6 месяцев рост дебиторской задолженности по арендной плате удалось остановить.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге изменят требования к оформлению вывесок.

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