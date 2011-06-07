В Петербурге доходный дом Лесниковых продали за 132 млн рублей на торгах

Начальная стоимость составила 64,68 млн рублей.

Сегодня, 30 августа, на торгах продали доходный дом Лесниковых, который расположен на углу Херсонской улицы и Перекупного переулка в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

Площадь купленных помещений составляет 1100 "квадратов". Здание приобрели за 132,59 млн рублей при начальной стоимости в 64,68 млн рублей. В торгах приняли участие восемь претендентов.

Елена Тарасова, руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами РАД, рассказала, что продажа с двойным повышением цены предполагает хороший инвестиционный климат. В здании может появиться бутик или апарт-комплекс.

Отметим, что дом Лесниковых возвели в 1868 году по проекту архитектора Ивана Буланова.

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Фото: пресс-служба Российского аукционного дома