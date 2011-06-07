В Петербурге доходный дом Лесниковых продали за 132 млн рублей на торгах

Сегодня, 30 августа, на торгах продали доходный дом Лесниковых, который расположен на углу Херсонской улицы и Перекупного переулка в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.
Площадь купленных помещений составляет 1100 "квадратов". Здание приобрели за 132,59 млн рублей при начальной стоимости в 64,68 млн рублей. В торгах приняли участие восемь претендентов.
Елена Тарасова, руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами РАД, рассказала, что продажа с двойным повышением цены предполагает хороший инвестиционный климат. В здании может появиться бутик или апарт-комплекс.
Отметим, что дом Лесниковых возвели в 1868 году по проекту архитектора Ивана Буланова.
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Фото: пресс-служба Российского аукционного дома
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