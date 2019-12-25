В Петербурге до конца года планируют ввести в эксплуатацию девять долгостроев

В этом году уже успели ввести в эксплуатацию шесть "проблемных" домов.

До начала следующего года в Петербурге планируют наконец закончить строительство и ввести в эксплуатацию девять "проблемных" жилых домов города, передает пресс-служба комитета по строительству.

За текущий год специалистом удалось завершить строительство шести "проблемных" домов, общая площадь которых 85 тысяч квадратных метров. Всего за год уже ввели 1,1 млн "квадратов" жилья, планируется сдать еще 3,19 млн квадратных метров. Отмечается, что в следующем году должны закончить строительство 3,4 млн "квадратов".

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Фото: Piter.tv