По состоянию на 23 июля объем продаж жилья в Петербурге достиг уровня, зафиксированного в городе к 1 марта.

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что в Петербурге до конца года планируют выполнить план по вводу жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Губернатор Александр Беглов заявил на заседании Координационного штаба, что у Северной столицы есть все основания выполнить план по вводу жилья в 2020 году. Он отметил, что только в 2019 году в городе ввели на 2,1% больше запланированного объема, чем планировали. В 2020 году план составляет 3,7 млн квадратных метров.

Согласно последним данным, на 23 июля объем продаж жилья в городе на Неве достиг уровня, зафиксированного к 1 марта.

Ранее мы сообщали о том, что переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе.

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