В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что в Петербурге до конца года планируют выполнить план по вводу жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Губернатор Александр Беглов заявил на заседании Координационного штаба, что у Северной столицы есть все основания выполнить план по вводу жилья в 2020 году. Он отметил, что только в 2019 году в городе ввели на 2,1% больше запланированного объема, чем планировали. В 2020 году план составляет 3,7 млн квадратных метров.
Согласно последним данным, на 23 июля объем продаж жилья в городе на Неве достиг уровня, зафиксированного к 1 марта.
Ранее мы сообщали о том, что переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все