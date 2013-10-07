В Петербурге к открытию готовятся два новых больничных корпуса

Речь идет о новом многопрофильном корпусе больницы Святого Георгия и новом корпусе Детской городской больницы №2 Святой Марии Магдалины.

До конца года в Петербурге откроют два новых больничных корпуса. Комитет по строительству проверил ход работ, сообщили в ведомстве.

Речь идет о новом многопрофильном корпусе больницы Святого Георгия, который уже введен в эксплуатацию. Подрядчик ООО "Лентехстрой" за 9 месяцев возвел высокотехнологичный корпус-трансформер общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Он сможет работать как и инфекционная больница на 405 мест, а также как лечебный корпус на 302 койки. В настоящее время корпус оснащают необходимым медицинским оборудованием. Первого пациента примут уже в середине декабря.

Также сотрудники осмотрели новый корпус Детской городской больницы №2 Святой Марии Магдалины, который готов на 87%. В корпусе будут работать современные лечебно-диагностические отделения для лечения детей. Сдать объект застройщик планирует до конца года. До 8 декабря подрядчик ООО СК "Высотспецстрой" должен устранить выявленные дефекты.

Ранее мы писали, что с начала пандемии в Петербурге построили три стационара-трансформера.

Фото: Piter.TV