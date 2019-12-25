С начала пандемии в Петербурге построили три стационара-трансформера

В декабре откроется новый корпус больницы Святого Георгия.

В четверг, 14 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой опыт создания ковидных стационаров в период пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, для того, чтобы адаптировать больницы под больных коронавирусом, необходимо немало затрат и времени. Поэтому в начале пандемии Смольный принял решение строить стационары-трансформеры.

За полтора года в Петербурге построили три стационара-трансформера – новые корпуса Госпиталя для ветеранов войн (405 коек), больницы Святителя Луки (200 коек) и 33-й больницы в Колпино (400 коек). Лечение в Госпитале для ветеранов войн уже прошли 4664 пациента с ковидом, в корпусе больницы №33 в Колпино – 980 человек, в корпусе больницы Святителя Луки – 522 пациента.

В декабре откроется новый корпус больницы Святого Георгия (1400 коек). На очереди пятый трансформер – в институте скорой помощи имени Джанелидзе. Также в городе приступили в проектированию нового корпуса больницы №15 (600-700 коек). Строительство объекта начнется в 2022 году.

По словам Беглова, город делает все возможное, чтобы побороть коронавирус: обеспечивается необходимое количество коек в "красных" зонах, выделяются средства на закупку медикаментов и нового оборудования в больницах. В петербургской поликлинике №39 уже появилось новое оборудование. Также Елизаветинская больница получит субсидию на закупку нового оборудования.

Фото: Piter.tv