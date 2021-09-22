Городская больница №15 получит новый корпус

С октября должен начаться снос двух корпусов – челюстно-лицевой хирургии и гематологического. На их месте появится новый корпус.

Стационар на Авангардной улице, построенный в 1950-х годах, станет полноценным городским стационаром-тысячником на 1100 коек, оснащенный самым современным оборудованием. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал главный врач больницы, главный гематолог города, доктор медицинских наук Андрей Новицкий.

Он уточнил, что сначала была идея о строительстве нового корпуса-трансформера, но затем медик предложил построить новый высокотехнологичный корпус на территории существующей больницы.

Чтобы больница стала не просто перевалочным пунктом, где оказывают минимум помощи и переправляют в другие больницы, а построим полноценный многопрофильный центр. Андрей Новицкий, главный врач больницы №15

С октября должен начаться снос двух корпусов – челюстно-лицевой хирургии и гематологического. На их месте появится новый корпус. Из лечебных корпусов на территории больницы останутся терапевтический, хирургический, неврологический.

В 1958 году началось строительство Объединенной больницы №1 в пригороде Урицк (сейчас Красносельский район). В 1960 году были открыты два неврологических, поликлиническое и гинекологическое отделение. Дальше появились родильное, детское, терапевтическое, гематологическое и два хирургических отделения. В 1965 году открылось отделение гематологии и челюстно-лицевой хирургии. В 1970 году больнице присвоен №15.

В Петербурге больница Святителя Луки с 22 сентября возвращается к приему коронавирусных больных.

Фото: "Петербургский дневник" (Марина Бойцова)