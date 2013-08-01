В Петербурге больница Святителя Луки возвращается к коронавирусу

В объявлении сообщили, что принимать пациентов с коронавирусом начнут 22 сентября, в среду.

В субботу, 18 сентября, стало известно, что больница Святителя Луки в Петербурге ищет медперсонал для работы в красной зоне. Об этом сообщает "Фонтанка".

В ближайшие дни в больницу вернутся пациенты с коронавирусом. Старшая медсестра больницы разместила объявление в профильном сообществе о срочном наборе медицинских сестер и санитарок. В объявлении сообщили, что принимать пациентов с коронавирусом начнут 22 сентября, в среду.

Как сообщает Фонтанка со ссылкой на сотрудницу больницы, учреждение целиком не переходит на режим работы только с коронавирусными пациентами. Будет только корпус-трансформер. В приемном покое больницы уточнили, что плановых пациентов в связи с этим возможно ждет переезд в другой корпус.

Комитет по здравоохранению никакую информацию по этому вопросу не предоставил.

Ранее Piter.tv публиковал материал о том, где в Петербурге получить высококачественную помощь ЛОРа.

Фото: Piter.tv