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В Петербурге больница Святителя Луки возвращается к коронавирусу
Сегодня, 19:04
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В Петербурге больница Святителя Луки возвращается к коронавирусу

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В объявлении сообщили, что принимать пациентов с коронавирусом начнут 22 сентября, в среду. 

В субботу, 18 сентября, стало известно, что больница Святителя Луки в Петербурге ищет медперсонал для работы в красной зоне. Об этом сообщает "Фонтанка".

В ближайшие дни в больницу вернутся пациенты с коронавирусом. Старшая медсестра больницы разместила объявление в профильном сообществе о срочном наборе медицинских сестер и санитарок. В объявлении сообщили, что принимать пациентов с коронавирусом начнут 22 сентября, в среду. 

Как сообщает Фонтанка со ссылкой на сотрудницу больницы, учреждение целиком не переходит на режим работы только с коронавирусными пациентами. Будет только корпус-трансформер. В приемном покое больницы уточнили, что плановых пациентов в связи с этим возможно ждет переезд в другой корпус. 

Комитет по здравоохранению никакую информацию по этому вопросу не предоставил. 

Ранее Piter.tv публиковал материал о том, где в Петербурге получить высококачественную помощь ЛОРа.

Фото: Piter.tv

Теги: больница святителя луки, коронавирус, коронавирусный стационар
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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