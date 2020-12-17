Ухо, горло, нос: где в Петербурге получить высококачественную помощь ЛОРа

По статистике заболевания уха, горла, носа являются одними из самых распространенных в мире. Сегодня существует множество консервативных способов лечения таких болезней. Но, несмотря на это, ЛОР-патологии зачастую переходят в хроническую форму, и без вмешательства опытных хирургов бывает уже не обойтись.

Оториноларингологическое отделение Городской больницы №40 в Сестрорецке является одним из самых передовых стационаров, где лечат различные заболевания ЛОР-органов. Здесь оказывают все виды амбулаторной, стационарной, в том числе хирургической помощи на современном, высокотехнологичном уровне.

В нашем отделении сегодня нет ни одной операции, при выполнении которой мы не применяли бы современное высокотехнологичное оборудование. Даже типовые вмешательства, как например тонзилэктомия, мы выполняем в условиях интубационного эндотрахеального наркоза с применением осветительной оптики с трехкратным увеличением. Можно сказать совершенно смело, что мы даже тонзилэктомию делаем под микроскопом. Что приводит к совершенно фантастическим результатам. Сергей Наумов, заведующий оториноларингологическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

ЛОР СПб

Оториноларингологическое отделение появилось в 40-й больнице в 2013 году. Его заведующий Сергей Наумов изучил опыт ведущих ЛОР-отделений России и Европы, прошел длительную стажировку в университетской клинике Лейпцига и лично готовил врачей-ординаторов, способных применять самые современные методики при лечении пациентов ЛОР-профиля.

Одной из самых распространенных операций в современной практике ЛОР-стационара является удаление нёбных миндалин. Оториноларингологи 40-й больницы Сестрорецка – сторонники классической тонзиллэктомии.

У любого физического метода воздействия (лазер, криогенное воздействие и пр.) есть зона так называемого остаточного воздействия. Зону рассеянного тепла у лазера, зону рассеянного отморожения при криодеструкции. И не всегда оперирующим врачам удается точно смоделировать глубину этой зоны. Ткани, которые удаляются при помощи таких физических методов воздействия, меняют свою структуру, свой цвет и, учитывая, что миндалина не всегда бывает равномерно круглая, а иногда имеет достаточно сложное, бугристое строение, эти методы воздействия не всегда обеспечивает 100% удаление именно измененных воспалительным процессом тканей миндалины. Механическая капсульная резекция – более надежная и быстрая, имеет минимальное количество осложнений с коротким послеоперационным периодом. Сергей Наумов, заведующий оториноларингологическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Помощь ЛОРа

Большинство операций в отделении приходится на нос и околоносовые пазухи. Причиной недостаточного носового дыхания часто является вазомоторный ринит. Эта патология может беспокоить человека в течении длительного времени. Например, Вильма Тангел страдала от насморка 35 лет, прежде чем решилась на операцию.

Просто насморк был, этот насморк лечила доступными разными средствами, и каплями, и промываниями. Ноль. Перешло в хроническую форму. И сейчас я решилась, когда узнала, что эта операция не очень травматична, не очень страшна. Решилась. Вчера прошла и была очень довольна. Думала, что будет очень плохо, страшно и больно. Нет. Вильма Тангел, пациент СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Была выполнена лазерная подслизистая вазотомия нижних носовых раковин, за счет чего увеличился объем для проходимого воздуха и улучшилось носовое дыхание. Операция выполняется подслизисто, через небольшой прокол в полости носа, за счет этого достигается контроль гемостаза, нет послеоперационного кровотечения . Игорь Ермаков, врач-оториноларинголог СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

В случаях, когда операции по коррекции носовых раковин недостаточно, хирурги рекомендуют исправлять носовую перегородку. Сергей Ищейкин много лет страдал из-за нарушения дыхания и перенес операцию по реконструкции архитектоники носа.

У меня была очень сильно искривлена носовая перегородка. Это храп, это минимальная простуда и не мог дышать носом, ночью приостанавливалось даже дыхание. Основным инициатором [операции] была моя супруга. Сергей Ищейкин, пациент СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Результат не заставил себя долго ждать. Уже через день после операции, Сергей задышал по-новому.

У меня как-то все очень легко прошло, никаких болей не было. Даже когда мне говорили, что нужно вколоть обезболивающее, я говорил, что мне особо не нужно. Все прошло, как должно быть, естественно. Сергей Ищейкин, пациент СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Перед хирургическим вмешательством на носовой перегородке каждый пациент городской больницы №40 делает компьютерную томографию. Полученная рентгенограмма ложится в основу операционного плана. Хирургическое вмешательство в таких случаях проводится в три этапа.

На первом этапе мы делаем септопластику. Нужно вынуть практически весь костно-хрящевой каркас перегородки носа, который находится в ее основании. У нас есть прибор, который позволяет деструктурировать этот хрящ и потом мы его снова укладываем в перегородку носа. 1,5-2 месяца уходит на его приживление, и после этого он образует жесткий хрящевой каркас, который не дает перегородке носа флотировать в послеоперационном периоде. На втором этапе мы выполняем ревизию решетчатого лабиринта и средних носовых раковин, удаляем полипозно измененную слизистую при помощи современных технологий, в частности, шейверных, естественно под эндоскопическим контролем. На третьем этапе операции планируется вскрытие верхнечелюстных пазух в области естественного соустья с расширением. Эти соустья сейчас полностью обтурированы полипозно измененной тканью и не функциональны. Это все у нас называется операцией по исправлению искривленной перегородки носа. Это большая сложная реконструктивно-пластическая операция, в результате которой пациент должен будет гарантировано и надолго задышать носом. Сергей Наумов, заведующий оториноларингологическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Полипоз носа

Одним из самых сложных с точки зрения хирургии неопухолевых заболеваний является распространенный полипоз носа и околоносовых пазух. Патологическое разрастание слизистых оболочек назальных пазух и носовой полости препятствует нормальному дыханию и повышает частоту возникновения респираторных заболеваний. Роман Матющенко целый год страдал от полипов. У него закладывало нас сразу, как только он принимал горизонтальное положение. На днях Роман перенес полипотомию, теперь он может нормально дышать.

Вчера и позавчера я целый день с тампоном был, вчера тампон удалили. Сохранился отек, сегодня нос промыли и, наконец, он задышал. Сказали, что уже на следующий день после промывки все будет хорошо. Я бы с удовольствием занялся всем этим раньше, если бы знал, что все будет так быстро. И безболезненно. Роман Матющенко, пациент СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Особенностью нашего отделения является то, что у нас есть вся техника, которая используется в лор-хирургии. У нас есть навигация, у нас есть микроскоп, к у нас есть эндоскопическая техника, и есть силовая техника. Шейверы, шейверная насадка, боры для полости носа позволяют лечить малоинвазивными методами, что уменьшает койко-день нахождения пациента на отделении. Если мы оперируем по ВМП, то эти пациенты не больше 3-4-5 дней находятся в больнице, иногда даже на следующий день мы их отпускаем. Иван Шевелев, врач-оториноларинголог СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

ЛОР-операции

В оториноларингологическом отделении Городской больницы №40 Курортного района оказывают все виды плановой оперативной высокотехнологичной помощи пациентам ЛОР-профиля. Накопленный опыт эндоскопических вмешательств и богатое оснащение операционной позволяет выполнить органосохраняющие операции даже при злокачественных опухолях гортани с сохранением функции голоса и дыхания через естественные дыхательные пути.

ЛОР-операционная оснащена новейшей навигационной системой, позволяющей контролировать положение рабочего инструмента в полостях черепа во время операции. Сегодня это единственная в Петербурге навигационная система, находящаяся в распоряжении ЛОР-врачей городских стационаров, работающих в системе ОМС. Наличие такой системы значительно снижает риск интраоперационных осложнений и позволяет обеспечить наилучшие отдаленные результаты.

Наше отделение очень маленькое – у нас открыто всего 20 коек, из них только 15 коек хирургического профиля. На этих койках мы умудряемся выполнять до 60% всей ВМП в Петербурге, которая оказывается в городских больницах. Сергей Наумов, заведующий оториноларингологическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Богатый арсенал диагностического оборудования позволяет специалистам отделения в кратчайшие сроки поставить точный диагноз. На базе 40-й больницы функционирует Центр по лечению головокружений, в котором принимают сразу три специалиста: невролог, психотерапевт и лор. Здесь делают видеонистагмографию – процедуру, позволяющую определить причину вестибулярного нарушения. А именно с чем связано головокружение: неврологическими проблемами, патологией головного мозга или заболеванием внутреннего уха.

Оториноларингология

Оториноларингологическое отделение городской больницы №40 является учебной базой для СЗГМУ имени Мечникова. Специалисты отделения совмещают хирургическую практику, научную деятельность и амбулаторный прием.

В большинстве случаев врачи амбулаторного звена не готовы к ведению наших послеоперационных больных, не готовы их выхаживать, оказывать адекватное медикаментозное сопровождение. Именно для этого у нас было основано мощное представительство в амбулаторно-консультативном отделении нашей больницы. Все до единого врача, работающие в нашем отделении, ведут обязательный прием в АКО. В рамках АКО мы осуществляем послеоперационное наблюдение пациентов до тех пор, пока они не перестанут нуждаться в нашей помощи. Сергей Наумов, заведующий оториноларингологическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

В отделении также ведется работа по нехирургическому лечению пациентов, если не идет речь о заболеваниях, требующих экстренного вмешательства. В большинстве случаев болезни ЛОР-органов пытаются вылечить консервативными методами, благодаря чему 20% пациентов могут отложить операцию на долгий срок.

18-20% не так и много из тысячи. Это 200 человек, и для каждого из них это очень важно. Некоторые люди не хотят на операционный стол, и то, что нам удается какой-то процент лечить консервативно – большое достижение. Сергей Наумов, заведующий оториноларингологическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Фото, видео: Piter.TV