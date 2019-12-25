Новый корпус больницы Святого Георгия примет первых пациентов в декабре этого года

Всего в этом году планируется ввести в строй девять объектов здравоохранения. Среди них поликлиники, больницы и санаторий.

Новый лечебно-диагностический корпус больницы Святого Георгия в Петербурге примет первых пациентов в декабре этого года. Ход строительных работ 22 сентября проверил лично губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Новый корпус рассчитан на 307 коек. В нем будут работать хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии. Здесь смогут оказать помощь пациентам с диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, острыми нарушениями мозгового кровообращения и болезнями органов дыхания.

При необходимости стационар перепрофилируется в инфекционное отделение, увеличив его мощность до 400 коек. Новый корпус-трансформер появится на Северном проспекте.

Ранее стало известно, что новый корпус появится и в петербургской больнице №15. Он будет состоять из более чем 500 коек с современным оборудованием и новейшими технологиями.

Фото: пресс-служба Смольного