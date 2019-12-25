У Городской больницы № 40 появится корпус-трансформер

В нем откроют прививочный пункт, кабинеты терапевта и гинеколога.

Натерритории городской больницы № 40 появится корпус-трансформер. Центр общей врачебной практики отроют в помещения ЖК "Реновация". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

В корпусе-трансформере будут располагаться кабинеты врачей участковой службы для детей и для взрослых, прививочный кабинет, кабинет врача акушера-гинеколога и подстанция скорой медицинской помощи.

В рамках адресной инвестиционной программы возведут еще два современных корпуса – лучевой терапии и нового стационара-трансформера. С начала пандемии строительство трансформеров стало практикой в медицине Северной столицы. В короткие сроки такие корпуса могут перестраиваться под прием инфекционных пациентов.

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Фото: Piter.tv