В Петербурге до апреля закрывается движение по четырем участкам города

Изменения затронут улицу Оптиков, проспект Медиков и Вяземский переулок.

В Петербурге ожидаются очередные ограничения транспортного движения в нескольких районах города. Об этом предупредила Государственная административно-техническая инспекция.

С 20 марта затруднится проезд по Шлиссельбургскому проспекту от улицы Дмитрия Устинова до Славянского моста, неудобства из-за ремонта тротуара продлятся до конца апреля. Также с этого дня и до 4 апреля полностью закроется движение по участку от проспекта Медиков до Вяземского переулка, а до 31 марта станет невозможным проезд от Вяземского переулка до улицы Даля.

Кроме того, временные изменения ждут улицу Оптиков, точнее, ее боковые проезды. С 21 марта по 4 апреля перекроется движение по четной стороне улицы от улицы Никифорова до Яхтенной, а с 5 по 14 апреля – по нечетной стороне на участке от Туристской улицы до Шуваловского проспекта.

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Фото: Piter.TV