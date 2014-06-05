В Петербурге до 2030 года модернизируют около 30 советских школ города

Первые 11 школ Петербурга из советского фонда готовятся к обновлению.

В Санкт-Петербурге началась подготовка к модернизации школ, построенных в советский период. По словам депутата Заксобрания Дениса Четырбока, к 2030 году планируется обновить около 30 учебных заведений.

На данный момент ведется разработка документации для первых 11 школ. В этот список вошли школы №71, №275 и №469.

В городе обеспечена 100 %-ная доступность дошкольного образования. В 2025 году введут в эксплуатацию 26 новых детских садов. Общий объем финансирования дошкольного сектора составит 104 млрд руб.

Также продолжится программа оснащения предметных кабинетов. В 2025 году современное оборудование получат более 400 школ. В 2026 году на капитальный ремонт образовательных учреждений будет выделено около 7 млрд руб.

Дополнительно реализуются проекты по развитию детских технопарков "Кванториум" и "ИнфинITи". В 2026 году планируется обновить материально-техническую базу 570 детских садов и 30 школ.

Отдельное внимание уделят коррекционному образованию. В ближайшее время начнется разработка программы поддержки таких учреждений. Уже подготовлены проекты новых школ для Выборгского и Красносельского районов.

Фото: Piter.TV