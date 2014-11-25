В Петербурге до 2024 года построят 37 детских садов

Таким образом, дефицит детсадов убывает.

До 2024 года в Петербурге появится 37 детских садов. Об этом сообщил председатель Комитета по строительству Игорь Креславский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Рекордное количество детских садов по вводу в этом году – их будет 37. Уже сейчас введено 12. Ещё 25 будет до конца года. Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству Петербурга

Кроме того, специалист подчеркнул, что в 2023-м действует правило, согласно которому социальные объекты возводят одновременной с жилищной застройкой. Таким образом, дефицит детсадов убывает.

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный запустил сервис по поиску мест в детских садах.

Фото: Piter.TV