Смольный запустил сервис по поиску мест в детских садах

Сервис позволяет выбрать идеальный детский сад из 1550 вариантов.

В мини-приложение "ВКонтакте" "Я здесь живу" внесли важное для петербургских родителей обновление: теперь они могут найти для своих детей места в дошкольных учреждениях города при помощи сервиса "Детские сады". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Сервис позволяет выбрать идеальный детский сад из 1550 вариантов. По словам вице-губернатора Северной столицы Станислава Казарина, он работает по принципу человекоцентричности.

Всего внутри доступны 2 вкладки: при указании адреса открывается "Карта садов", где можно просмотреть все варианты по городу, а не только в своём районе. Кроме того, в вкладке "Справка" содержатся все основные данные по зачислению детей в детские сады. Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина подчеркнула, что система способна отслеживать загруженность учреждений в режиме online.

Ранее мы сообщили о том, что в Социальном кодексе Петербурга закрепят выплаты ветеранам к 9 мая.

Фото: Piter.TV