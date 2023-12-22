В Петербурге 1 мая трамваи №3 и №3А свернут с привычного пути

В городе на Неве с 1:30 25 марта до 4:20 1 мая закроется трамвайное движение по Садовой улице.

В Петербурге из-за ремонта путей с 1:30 25 марта до 4:20 1 мая закроют трамвайное движение по Садовой улице от Невского проспекта до Сенной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Горэлектротранса

Трамвай №3А свернет с привычного пути. Он будет ездить от площади Репина по Садовой улице до Сенной площади. Кроме того, изменится маршрут трамвая № 3. Он будет следовать от площади Репина по Садовой улице, Лермонтовскому и Троицкому проспектам, 1-й Красноармейской улице, Загородному проспекту, улицам Звенигородской, Марата и Колокольной, Владимирскому и Литейному проспектам, Литейному мосту, улице Академика Лебедева, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова – обратно по Лесному проспекту – до станции метро "Выборгская".

Ранее мы писали, что в Выборгском районе на проспекте Энгельса открылось трамвайное движение.

Фото: Piter.tv