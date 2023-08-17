В Петербурге до 15 ноября продлят летнюю уборку рек и каналов города

За лето в Петербурге очистили 366 водных объектов.

В Санкт-Петербурге продлили летний график уборки рек и каналов до 15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

С июня по сентябрь 2025 года сотрудники ГБУ "Экострой" очистили 366 водных объектов города. За этот период собрано 714 куб. м мусора, находившегося на поверхности воды. В пресс-службе Комитета уточнили, что комплекс мероприятий включает сбор наплавного мусора, дноочистительные работы и сезонное скашивание водной растительности.

Уборка акваторий в Петербурге ведется круглый год, однако в теплый сезон интенсивность выше. В связи с этим принято решение продлить летний режим уборки до 15 ноября.

Ранее сообщалось, что в текущем навигационном сезоне в Петербурге запустили 22 новых водных маршрута.

Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию