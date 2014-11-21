  1. Главная
Более 5 млн пассажиров проехались по рекам Петербурга
Сегодня, 22:28
Более 5 млн пассажиров проехались по рекам Петербурга

Петербург побил рекорд по числу пассажиров водного транспорта за 2025 год.

Более 5,2 миллиона пассажиров перевезли по водным маршрутам Санкт-Петербурга за период навигации 2025 года — с 7 апреля по 5 ноября. Об этом сообщили представители комитета по транспорту на пресс-конференции в ТАСС.

В 2025 году водный транспорт обслужил свыше 5,2 миллиона человек. Количество пассажирских судов увеличилось на 13 процентов, а маршрутная сеть стала шире. Сейчас в городе действует 51 водный маршрут, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году,  рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Он отметил, что к концу сезона количество городских причалов достигло 143, а в эксплуатацию ввели восемь новых судов. Кроме того, впервые было открыто регулярное движение по реке Карповке. Также чиновник сообщил о разработке новых правил пользования маломерными судами и внедрении системы автоматической видеофиксации нарушений на воде с применением технологий искусственного интеллекта.  

 

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург стал вторым по популярности городом России для новогодних соло-путешествий.

Фото: Piter.TV

 

