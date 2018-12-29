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В Петербурге для уборки улиц за ночь эвакуировали 600 автомобилей
Сегодня, 21:24
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге для уборки улиц за ночь эвакуировали 600 автомобилей

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Стоит отметить, что водителей заранее предупредили о предстоящей уборке.

В Петербурге для уборки улиц за ночь эвакуировали 644 автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Центрального района.

Стоит отметить, что водителей заранее предупредили о предстоящей уборке. На месте даже выставили соответствующие знаки с указанием временем работ. Теперь автомобили дожидаются хозяев на штрафстоянках.

Так, в ночь на 16 января в центре города работали 132 единицы техники. Они убрали  20 улиц и 11 проезжих дорог.  Как отметили в ГУДП "Центр", с улиц Северной столицы  было вывезено почти девять кубометров снега и использовано около 61 тонны песко-соляной смеси.

Ранее мы сообщали о том, что В МЧС предупреждают петербуржцев о мощном снегопаде

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

Теги: гудп центр, спб уборка, уборка от снега спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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