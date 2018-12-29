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В МЧС предупреждают петербуржцев о мощном снегопаде

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Для борьбы с последствиями стихии уже подготовлено 300 единиц техники.

В МЧС предупредили петербуржцев о мощном снегопаде в четверг, 17 января. Об это информируют в ведомстве. 

Северную столицу накроет метель с ветром, порывы которого будут достигать 13 метров в секунду. 

Для борьбы с последствиями стихии представители Управления федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад"  уже подготовили 300 единиц техники.

Сотрудники МЧС просят быть петербуржцев внимательными и осторожными в условиях плохой погоды. Стоит следить за соблюдением ПДД, скоростного режима на трассах и в городе.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцев развеселили "воришки снега" на Смоленской улице

Видео:Piter.Tv

Теги: метель в петербурге, мчс петербург, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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