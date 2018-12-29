Петербуржцев развеселили "воришки снега" на Смоленской улице

Мужчины полностью забивают снегом "Газель", а затем уезжают с "места происшествия".

Днем 16 января жители Петербурга могли наблюдать весьма необычную и комичную ситуацию. По сообщениям очевидцев, двое неизвестных с лопатами воровали снег возле дома №21б на Смоленской улице. В сети появилось видео с места событий.

На записи видно, что "воришки" складывают снег в кузов грузовика. Набив его до краев, они садятся в машину и уезжают с "места происшествия".

Стоит отметить, что эта ситуация развеселила пользователей интернета. Они начали гадать, чей это снег и куда сообщить о воровстве.

Ранее мы писали, что грузовик развалился после встречи с ограничительной балкой в Кудрово.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург