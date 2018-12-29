Грузовик развалился после встречи с ограничительной балкой в Кудрово

Водитель проигнорировал предупреждение о максимальной высоте 2,5 метра.

Днем 16 января в Кудрово произошла авария с участием "Газели". Очевидцы сообщили, что грузовичок развалился после встречи с ограничительной балкой. В сети появились фотографии с места происшествия.

Отмечается, что водитель проигнорировал предупреждение о максимальной высоте 2,5 метра. В результате кузов машины не влез и развалился, как карточный домик, от удара.

Ранее мы писали, что застрявшая под мостом фура повредила троллейбусную линию на Ленинском проспекте.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург