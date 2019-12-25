В первый день проведения ЕГЭ в Петербурге открылись 90 пунктов из 167

3 июля в России стартовал основной период проведения ЕГЭ.

В пятницу, 3 июля, в России стартовал основной период проведения ЕГЭ. В Петербурге к Единому государственному экзамену подготовили 167 пунктов, в 90 из них сегодня уже начались экзамены, а также в девяти пунктах на дому. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что в каждой школе и гимназии следят за соблюдением графика присутствия, чтобы при входе и в помещениях не толпились люди, а также контролируют дистанцию. Кроме того, в кабинетах работает оборудование по обеззараживанию воздуха. Сотрудники пунктов используют средства индивидуальной защиты, для выпускников это правило необязательно. В здании гимназии №155 писали ЕГЭ 155 человек, которых распределили по 12 кабинетам. Для организации работы в пункте задействовали 90 человек.

Ранее Беглов пожелал выпускникам понятных заданий и быстрых решений на ЕГЭ.

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