Беглов пожелал выпускникам понятных заданий и быстрых решений на ЕГЭ

Этим летом экзамен в Петербурге будет сдавать рекордное число участников.

В пятницу, 3 июля, в России стартует основной этап проведения единого государственного экзамена. В этот день губернатор Петербурга Александр Беглов обратился с напутствующим словом к выпускникам, пожелав им крепкого здоровья и удачи. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

"Понятных вам заданий, быстрых решений и побольше внимательности при заполнении результатов!" – заявил градоначальник.

Этим летом ЕГЭ в Петербурге будет сдавать рекордное количество участников – 35 722 человека. Также по сравнению с прошлым годом выросло число экзаменов – с 92 до 115 тысяч. Беглов отметил, что ребята добровольно берут на себя повышенную нагрузку, чтобы повысить свои шансы по дальнейшему поступлению в вуз. По словам губернатора, эта ситуация показывает, насколько "активное, любознательное и целеустремленное" поколение петербуржцев переходит во взрослую жизнь.

Для проведения ЕГЭ в Петербурге подготовили 167 пунктов. Во всех аудиториях организовано онлайн-видеонаблюдение. Перед началом экзамена все помещения тщательно продезинфицируют. Потоки сдающих ЕГЭ развели по времени, чтобы исключить столпотворение на входе. Всем участникам будут измерять температуру и дезинфицировать руки. Организаторы должны будут носить маски и перчатки. Количество людей в аудитории сокращено до минимума.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга проверил первый открытый лагерь "Молодежное".

Фото: visit-petersburg.ru