"Ленэнерго" упростит подачу документов на подключение к электросетям

Систему без человеческого фактора должны ввести через год.

На заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса компания "Ленэнерго" представила проект упрощения подачи документов на подключение к электросетям и сокращения сроков присоединения к ним. Предполагается, что это станет возможным благодаря модернизации онлайн-сервисов и исключения человеческого фактора. Об этом в среду, 31 июля сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Система должна заработать через год. Также есть вероятность, что подобные разработки внедрят в работу предприятий тепло-, водо- и газоснабжения.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что территория Уткиной дачи может быть сдана в эксплуатацию в конце 2022 года.

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