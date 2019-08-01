Территория Уткиной дачи может быть сдана в эксплуатацию в конце 2022 года

На территории дачи находятся два здания. В 2018 году удалось отреставрировать кровлю, усилить фундамент, стены и своды главного корпуса. В порядок были приведены полы и внутренние перегородки.

На территории Уткиной дачи разместят экспонаты закрытых фондов Музея городской скульптуры. Почти три года памятник был в запущенном состоянии, несколько раз случались пожары. В советское время и вплоть до 2010 года в здании находилось общежитие. В 2012 памятник под свое крыло взял Музей городской скульптуры, но приступить к непосредственной реставрации смогли лишь в 2017 после множества согласований и экспертиз. Об этом сообщил "Петербургскому Дневнику" заведующий филиалом комплекса "Уткина дача" Евгений Кузнецов.

На территории дачи находятся два здания. В 2018 году удалось отреставрировать кровлю, усилить фундамент, стены и своды главного корпуса. В порядок были приведены полы и внутренние перегородки.

Пока дальнейшие работы по главному дому приостановлены. Сейчас подрядчик получает разрешение на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей. Это системы водопотребления, водоотведения и прокладка главных распределительных щитов. На это выделено почти 35 миллионов рублей. Евгений Кузнецов

Если не будет проблем с финансами, то в конце 2022 года территория дачи будет передана в эксплуатацию. В главном корпусе появятся культурно-досуговый центр по работе с детьми и выставка по истории Петербурга. В служебном корпусе разместятся постоянные и временные экспозиции, а также часть фондов Музея городской скульптуры.

Главный дом и служебный корпус – образцы пригородного усадебного комплекса эпохи классицизма. В 1790-х годах усадьба принадлежала русской предпринимательнице А.А. Полторацкой, при жизни которой были построены каменный дом, оранжереи, разбит сад. В 1829 сын Полторацкой продал дачу Зинаиде Шаховской, сменившей фамилию во втором браке на Уткину.

Ранее сад дачи Рубинштейна в Петергофе признали памятником регионального значения.

Фото: Петербургский Дневник