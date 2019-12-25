Занятия прошли в двух петербургских школах: № 565 Кировского района и № 18 Центрального района.

Во вторник, 10 марта, стало известно, что в Петербурге для детей с ментальными нарушениями провели экоуроки. Об этом сообщает экологическая организация "Природоохранный союз".

Известно, что уроки по экологии прошли в двух петербургских школах: № 565 Кировского района и № 18 Центрального района. В них приняли участие дети от 12 лет и старше. Волонтеры рассказали школьникам, кто такой дендролог, любят ли растения сладкое, и кто такие ботаники-шпионы.

Кроме того, посадили декоративные растения в горшки. В дальнейшем дети будут ухаживать за ними.

Ранее мы сообщали о том, что гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге.

Фото:pixabay